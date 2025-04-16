Москва, 16 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. У мошенников появилась новая схема обмана в мессенджере Telegram, использующая ботов для скачивания игр для кражи данных. Об этом 16 апреля рассказали в пресс-службе компании из сферы информационной безопасности F6.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники нацелились на смартфоны системы Android. Схема основана на популярных онлайн-играх, таких как Roblox. Злоумышленники предлагают пользователям загрузить вирусные файлы по разным ссылкам, выдавая их за модификации (моды) к играм. Аферисты активно используют и другие игры, такие как Minecraft, Brawl Stars, Subway Surfers и Standoff 2.

Информацию о новых модах они публикуют в специально созданных Telegram-каналах. Ссылка приводит к боту, который, требует от жертвы подписки на ряд других Telegram-каналов. После выполнения всех условий бот предлагает загрузить APK-файл. В нем спрятано вредоносное ПО, уточнили в F6.

Вирус, попадая в телефон, может красть персональную информацию, включая данные банковских аккаунтов, логины и пароли. Кроме того, мошенники могут удаленно управлять телефоном.

По информации F6, за последний месяц о вредоносном боте сообщили более 570 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что россияне начали получать фейковые письма от мошенников якобы о взломе или попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». На электронную почту гражданина приходит сообщение от мошенников с уведомлением о том, что якобы в учетную запись на «Госуслугах» совершен «вход с нового устройства». Название аккаунта при этом написано раздельно, а не слитно — Gos uslugi.

6 апреля в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что мошенники, чтобы украсть деньги и получить доступ к личным данным, могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Для оплаты они предлагают поддельные QR-коды.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.

Ранее, 5 марта, Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.