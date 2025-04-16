Москва, 16 апреля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Сроки окончания моратория на удары по энергообъектам Украины будут названы позже. Об этом 16 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Журналистов интересовал вопрос, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — ответил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Киев де-факто не придерживался моратория.

«Постоянно наносились и наносятся удары по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому ситуация налицо», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к договоренности, согласно которой вводится временный мораторий на удары российской армии по украинским энергообъектам и удары ВСУ по энергообъектам в России. Срок моратория — 30 дней. Путин сразу же отдал российским войскам соответствующий приказ. С этого момента Россия в полном объеме соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает мораторий. В действительности Украина нарушила обещание в тот же вечер, атаковав энергообъект на Кубани. С тех пор нарушения Киева фиксируются ежедневно.

Песков ранее заявил, что вопрос продления моратория зависит от решения Путина. Он отметил, что по истечении 30 дней необходимо проанализировать все данные, а также обсудить итоги с американской стороной. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев не выполнял и не выполняет обязательства в рамках моратория.