Москва, 16 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Слухай ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом 16 апреля сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Телеграм-канал председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Иван Слухай

«Ушел из жизни Иван Андреевич Слухай — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Москвы, человек поистине выдающейся судьбы, искренний патриот и настоящий герой… Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что Слухай почти 30 лет возглавлял Московский комитет ветеранов войны и был рядом с теми, кто ковал Победу. Он также участвовал в создании программы «Памяти Московского народного ополчения», поделился своими знаниями и личным опытом.

«Вся его жизнь — служение Родине. Участник войны, защитник Отечества, человек, прошедший фронтовые дороги и почти полвека отдавший службе в вооруженных силах. А после — десятилетия неустанной работы во имя памяти и правды… Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни», — подытожил Шапошников.

Вместе с председателем Мосгордумы соболезнования родным и близким передал мэр столицы Сергей Собянин, а также добавил, что светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в сердцах россиян.