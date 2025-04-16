Вашингтон, 16 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным действием в восьмом матче подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Frank Franklin II/AP/TASS

В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отдал результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вашингтона». В составе победителей все три шайбы забросил форвард Дилан Строум.

В последний раз Овечкин уходил с площадки без набранных очков 28 марта, когда «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд со счетом 2:4.

В текущем сезоне 39-летний российский форвард в 64 матчах набрал 72 очка — 43 гола и 29 результативных передач.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Днем ранее во время матча, на котором Овечкин не присутствовал, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграли соперникам — «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась со счетом 0:7. Спортивные эксперты назвали игру без Овечкина крупнейшим поражением клуба в сезоне.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем хоккеиста Александра Овечкина. В документе указано, что глава города приветствует празднование этого дня всеми жителями Вашингтона.