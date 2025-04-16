Красногорск, 16 апреля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. С жительницы Московской области взыскали 1,6 млн рублей за то, что она незаконно начисляла себе дополнительную заработную плату, работая бухгалтером в одной из местных компаний. Об этом сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Женщину уличили в том, что она назначала себе зарплату в размере, который был вдвое больше, чем было предусмотрено трудовым договором. Суд признал ее виновной в мошенничестве в крупном размере, в том числе постановив компенсировать нанесенный ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Бухгатер не выплатила эту сумму в срок, отведенный для добровольного исполнения решения, и приставы приняли меры для взыскания задолженности. Они нашли автомобиль женщины Volvo S60 и отправили его на спецстоянку.

В результате должница возместила ущерб, а также выплатила 105 тыс. рублей исполнительного сбора службе приставов и 10 тыс. за нахождение машины на стоянке, говорится в материале, опубликованном 15 апреля на сайте ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля ФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщила о взыскании более 380 тыс. рублей со стюардессы. Она задолжала эту сумму за коммунальные услуги. Женщине запретили выезд за границу, и она за три дня нашла деньги для погашения долга.

В декабре 2024 года жительница Екатеринбурга попыталась спрятаться от судебных приставов в диване, когда они разыскивали женщину в квартире ее сожителя. Она задолжала 140 тыс. рублей в качестве алиментов сыну. Уловка не удалась, нерадивую мать нашли. Против нее возбудили уголовное дело.