Вашингтон, 16 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. США снизили требования к Киеву по возврату долга с $300 млрд до $100 млрд. Об этом сообщил источник Bloomberg.

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По словам источника, такое решение администрация президента США Дональда Трампа приняла на минувшей неделе — по итогам переговоров с представителями Украины.

Отмечается, что сумма в $100 млрд приближает долг к той оценке, которую дает Киев, — более чем $90 млрд. Речь идет о долге Киева за ту помощь, которую Вашингтон оказывал ему с начала спецоперации ВС России на Украине.

Администрация Трампа требует от Киева заключения сделки по разделу прибыли от будущих инвестиционных проектов на Украине, в том числе от добычи полезных ископаемых. Вашингтон рассматривает получение своей доли в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной Киеву начиная с 2022 года.

Соглашение о партнерстве предоставит США право на прибыль. Она должна поступать в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном. Со своей стороны Киев добивается лучших условий и отказывается считать долгом оказанную Вашингтоном помощь.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры между представителями США и Украины прошли 11–12 апреля в Вашингтоне. Как утверждает источник Reuters, они проходили в атмосфере антагонизма и носили технический характер. США изъявили желание получить в рамках сделки контроль над газопроводом, через который ранее поставлялся в Европу российский газ.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США не пытаются скрывать, что используют главу киевского режима Владимира Зеленского для заключения выгодной для Вашингтона сделки. Российский дипломат отметила, что США «купили Зеленского с потрохами».