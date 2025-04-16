Москва, 16 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Кая Каллас, угрожая европейским лидерам, собирающимся приехать на парад Победы в Москву, становится в один ряд с теми, кто оправдывает пособников нацистов на Украине. Такое мнение 16 апреля высказал сенатор Алексей Пушков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал он в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Он также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать эту дату вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

16 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что запрет со стороны европейских чиновников посещать Москву в День Победы говорит о глубочайшем моральном, идейном и ценностном кризисе в ЕС.

До этого, 15 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы Каллас. Он объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова Каллас неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними.