Иваново, 16 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В городе Шуе Ивановской области силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Река/ТАСС

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков аппаратов украинских сил.

«Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий», — отмечается в сообщении, распространенном в Telegram-канале администрации региона.

Чуть ранее, в период с 8:00 до 9:40 мск, силы ПВО РФ сбили семь украинских дронов над территорией региона.