Челябинск, 16 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Двое сотрудников погибли на сульфидном заводе в Челябинской области. Об этом 16 апреля заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

Челябинский сульфидный завод

«По предварительным данным, 16.04.2025 около 04:00 на новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов выехал на место трагедии. Также будут установлены обстоятельства инцидента и дана оценка соблюдению требований трудового законодательства.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля очередной инцидент произошел уже на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Случился пожар, в результате которого трое человек пострадали. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в цеху, где хранили горюче-смазочные материалы и на тот момент проводились сварочные работы.

18 февраля двое рабочих получили ожоги рук и лица при взрыве на газовой буровой вышки в Тюменской области. Отмечалось, что выброс произошел, когда поднимали электроцентробежный насос.