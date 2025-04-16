Москва, 16 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России (АТОР) начала проверку информации о переселении более 300 российских туристов в в Египте. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Christina Rizk/DPA/TASS

Ранее SHOT написал, что свыше 300 туристов из России экстренно переселили из отеля White Valley Palace в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества. За ними ночью приехали семь автобусов и увезли в другие отели.

«Туроператоры находятся на связи с туристами и с партнерами на принимающей стороне. Принимаются меры по урегулированию возникших проблем», — подчеркнули в ассоциации в беседе с «Известиями».

В феврале две туристки умерли на Шри-Ланке от отравления средством против клопов, которым опрыскивали их комнату в местном хостеле. При этом работники гостиницы утверждают, что помещение после дезинфекции было заперто 72 часа.

В октябре 2021 года большое число туристов из России отравились в одном из отелей Хургады. После этого санитарные власти закрыли его на двое суток для проверки.