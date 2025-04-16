Иваново, 16 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников в небе над Ивановской областью за полтора часа. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«С 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — отмечается в публикации, распространенной в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, силы ПВО РФ ликвидировали еще два украинских дрона над Тульской и Рязанской областями. Аппараты были сбиты в период с 06:35 по 07:00 мск.