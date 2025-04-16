Санкт-Петербург, 16 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мурал с изображением музыканта Виктора Цоя осквернили надписями и изображением умершего рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом 16 апреля сообщили местные паблики.

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Отмечается, что неизвестные исписали стены различными надписями, заклеили лицо рок-исполнителя фотографией недавно умершего рэпера в маске обезьяны и нарисовали свастику.

Акт вандализма был замечен в сквере Виктора Цоя в Петроградском районе.

Как передавало ИА Регнум, ранее подобный инцидент произошел в Москве на Арбате — фанаты Техника нанесли граффити на легендарную стену Виктора Цоя. Неизвестные перекрыли его лицо большой надписью «Техник», а также нарисовали портрет исполнителя.

На это отреагировали активисты из «Тайного общества художников» и ночью 13 апреля исправили вандализм фанатов рэпера и написали «Цой жив, Техник мертв». Затем изображение рок-музыканта полностью вернулось на арбатскую стену.

Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Попрощаться с артистом пришли порядка 500 человек.