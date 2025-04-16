Вашингтон, 16 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. США могут поднять пошлины на импорт из Китая до уровня 245%. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

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Отмечается, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран». Это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

Несколько месяцев назад Китай запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов, потенциально имеющих военное применение. На этой неделе Пекин приостановил экспорт шести тяжелых редкоземельных металлов, а также редкоземельных магнитов, чтобы перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автопрома, космоса, полупроводниковых производств и военных подрядчиков по всему миру, отметили в Белом доме.

Трамп ранее ввел 10%-ный тариф для стран, с которыми у США оказался самый большой торговый дефицит. Это было сделано, чтобы уравнять условия торговли и защитить национальную безопасность США. Более 75 стран уже обратились к Вашингтону, чтобы обсудить новые торговые сделки, говорится в сообщении.

«В результате индивидуализированные более высокие тарифы в настоящее время приостановлены на фоне этих обсуждений, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозят пошлины до 245% на импорт в США», — сообщили в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будут взимать 20%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Китай увеличил пошлины на американский импорт с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.

По данным агентства Reuters, американская компания Tesla потеряла возможность закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi.