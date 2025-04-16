Москва, 16 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Участники и организаторы премии «Экология — дело каждого» провели поздравительный флешмоб для ветерана Великой Отечественной войны в канун 80-й годовщины Победы. Юные экологи, их родители и команда премии устроили музыкальный подарок под окнами участника Великой Отечественной войны, моряка, выпускника легендарной Соловецкой школы юнг Николая Морозова, которому в мае исполнится 97 лет.

Пресс-служба Росприроднадзора Участники премии «Экология — дело каждого» провели концерт для ветерана

Концерт для фронтовика состоялся в рамках первой всероссийской акции «Игрушка ветерану», в которой приняли участие более тысячи детей и взрослых со всей России, прислав в адрес премии сшитых своими руками плюшевых мишек и открытки с поздравлениями к 9 Мая. Любимые песни ветерана Николая Морозова исполнили Московский молодёжный камерный оркестр под управлением профессора Валерия Вороны и Валентин Хмелев — солист Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник шоу «Голос». Под окнами фронтовика звучали всем известные песни военных лет и трогательные поздравления с грядущим юбилеем Победы.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, отклик, полученный от участников акции «Игрушка ветерану», вдохновил команду международной премии «Экология — дело каждого» на организацию особенного поздравления фронтовику.

«С каждым годом рядом с нами все меньше тех, кто мужественно сражался за Родину. И потому сегодня вместе с детьми мы говорим спасибо нашим героям-победителям за их подвиг, дарим им радость общения», — сказала Светлана Радионова. Она подчеркнула, что Николай Морозов внёс огромный вклад не только в Победу, но и в сохранение памяти о героях войны.

Пресс-служба Росприроднадзора Участники премии «Экология — дело каждого» провели концерт для ветерана

Николай Васильевич Морозов встретил гостей в кителе и с военной выправкой. На груди — медаль «За оборону Советского Заполярья» и медаль Ушакова, орден Отечественной войны II степени и многочисленные памятные награды. В мае ветерану исполнится 97 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, фронтовик отчетливо помнит каждый день Великой Отечественной. Когда началась война, он окончил только пятый класс. А в 1942-м хитростью отправился на фронт: провожал на вокзале брата и запрыгнул в уходящий поезд. Так его взяли воспитанником на сторожевой катер — охранять водный район главной базы Северного флота в Полярном. На первое боевое задание пошел в 1943-м, ему было всего 14 лет.

«Мне так приятно, что молодые ребята так же, как я, когда был юношей, хотят служить Родине, каждый по-своему хочет быть полезным своей стране. И, конечно, особенно я ценю, что не забывают ту войну, те испытания нашего народа. 9 Мая — самый большой в моей жизни праздник и самый дорогой», — сказал Николай Морозов.

Пресс-служба Росприроднадзора Участники премии «Экология — дело каждого» провели концерт для ветерана

В личной беседе Николай Васильевич поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. В свою очередь, Светлана Радионова рассказала фронтовику о первой всероссийской акции «Игрушка ветерану», организованной в рамках премии «Экология — дело каждого».

В частности, она отметила, как много трогательных писем и мягких игрушек прислали со всей страны дети и взрослые. Среди них и призёр четвёртого сезона премии, автор уникальных развивающих кубиков с изображением краснокнижных животных России — 8-летний Даниил Звезденков из Москвы. Вместе с мамой Галиной мальчик сшил трёх белых мишек. Одного из них Даниил подарил Николаю Васильевичу с пожеланиями крепкого здоровья и бодрого настроения.

«Бегут года, сменяя поколения, но боль и радость во всех нас живет. Ведь та Победа в 45-м далась солдатам нелегко. За вашу боль, за ваши раны, за ваше мужество, за мир, земной поклон вам, ветераны. Спасибо Вам за нашу жизнь!» — написал в письме участник акции Даниил Звезденков.

Пресс-служба Росприроднадзора Участники премии «Экология — дело каждого» провели концерт для ветерана

Концерт для ветерана стал настоящим праздником во дворе. Фронтовик поблагодарил музыкантов и юных экологов за душевную встречу, за подарки и за память, которую новые поколения хранят о своих предках и обо всех героях Великой Отечественной войны.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте участвуют дети и взрослые со всех пяти континентов — из 78 стран, включая все регионы России. Призеры и победители получают ценные подарки, а также преимущества при поступлении в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, СКФУ, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.