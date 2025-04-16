Москва, 16 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Запрет со стороны европейских чиновников посещать Москву в День Победы говорит о глубочайшем моральном, идейном и ценностном кризисе в ЕС. Такое мнение 16 апреля высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты парламента.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Всем уже очевидно, что в Европе сегодня не просто серьезный экономический, это глубочайший моральный, идейный, нравственный, духовный, ценностный кризис. Еврочиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве», — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что такие действия ЕС являются надругательством над памятью миллионов людей, отдавших жизнь за освобождение Европы и мира от фашистов.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать эту дату вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже, 15 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы Каллас. Он объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова Каллас неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними.