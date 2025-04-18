Москва, 18 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. 6,7 млн россиян в возрасте от 18 до 49 лет прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья по полису ОМС в 2024 году. Такие мероприятия помогают на ранней стадии выявлять факторы риска и заболевания, которые влияют на зачатие и течение беременности. А с 2025 года репродуктивная диспансеризация стала частью нового национального проекта «Семья».

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«Предварительные итоги показали, что большая часть населения у нас все-таки имеет первую группу здоровья, то есть они здоровы или почти здоровы. Это говорит о том, что у нас хороший репродуктивный потенциал у населения, потому что здоровых гораздо больше, чем тех, у кого есть проблемы», — отметила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

Первую группу здоровья, что означает, что человек здоров или почти здоров, получили 75,8% человек. Вторую группу — есть факторы риска — 15,8%. И только у 8,4% россиян по итогам обследования были выявлены заболевания и патологии, они попали в третью группу.

За сухими цифрами стоит системная работа, помогающая вовремя распознать заболевание и начать своевременное лечение. Кроме того, в репродуктивную диспансеризацию включены исследования, которые ранее по полису ОМС сделать было нельзя, например, мазок на инфекционные заболевания и спермограмма.

Целый комплекс мер по сохранению репродуктивного здоровья разработан при поддержке национального проекта «Семья» на Ямале. Проверку за прошлый год и первые месяцы 2025-го прошли уже более 38 тыс. жителей региона. В пятёрке лидеров — медучреждения Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Яр-Сале и Тарко-Сале.

«Именно диспансеризация позволяет выявить на самых ранних стадиях те нарушения репродуктивной сферы, которые в последующем оборачиваются весьма пагубно — серьезными заболеваниями, в том числе бесплодием», — отметил главный ямальский профилактолог Сергей Токарев. Он добавил, что благодаря такому максимально быстрому и своевременному выявлению проблем пациенты берутся под наблюдение и получают самое эффективное лечение.

Заведующая детской поликлиникой из Лабытнангской больницы Ямала Алина Гаврилова — в числе тех, кто проходит репродуктивную диспансеризацию. В её семье уже растёт трое детей, и в будущем она планирует ещё раз стать мамой. Обследование она решила пройти вместе с мужем.

«Репродуктивное здоровье — это одна из составляющих нашего здоровья в общем. Мы с мужем хотим знать свое состояние», — говорит она.

В Тамбовской области возможность проверки репродуктивного здоровья получили молодожёны. С начала года сертификаты «Здоровье будущего малыша» выданы более 640 молодым семьям. Для получения медицинской помощи участники проекта могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Я очень рада, что при заключении брака мы с мужем получили такой сертификат. Это важная поддержка для нас, будущих родителей. Теперь у нас есть возможность безо всяких задержек получить консультации у врачей и узнать все необходимое для здоровья будущего малыша», — отметила жительница региона Елена Юдакова.

Сертификаты для молодых семей предусмотрены и в Удмуртии. Одними из тех, кто получил возможность проверить своё репродуктивное здоровье, стала семья Говязиных.

«Придя в ЗАГС, мы не ожидали, что нам выдадут такой сертификат, конечно, мы обязательно сходим, потому что в дальнейшем планируем детей. Очень приятно, что это бесплатно», — отметили Роман и Юлия Говязины.

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А в Костромской области обладателями сертификата на проверку репродуктивного здоровья стали молодожёны Максим и Ирина Муравьевы.

«В будущем мы не представляем свою жизнь без детей. Поэтому перед тем, как стать родителями, хотели бы пройти полное обследование, убедиться, что наш будущий малыш будет здоров. Замечательно, что сейчас появилась такая возможность», — отметили они.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Нацпроект поддерживает семьи с детьми, многодетные семьи, заботится о репродуктивном здоровье россиян и помогает укреплять семейные ценности.

Кроме того, нацпроект развивает инициативы для активного долголетия, обеспечивает качественный уход за людьми старшего возраста и формирует семейно ориентированную инфраструктуру культуры.