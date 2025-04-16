Вашингтон, 16 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем хоккеиста Александра Овечкина. Соответствующее распоряжение опубликовал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Adam Hunger/AP/TASS Александр Овечкин

«Спасибо, мэр Баузер, за помощь в организации общегородского праздника День Александра Овечкина в прошлую пятницу», — сообщается на странице клуба в соцсети Х 15 апреля.

В документе указано, что глава города также приветствует празднование этого дня всеми жителями Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Днем ранее во время матча, на котором Овечкин не присутствовал, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграли соперникам «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась со счетом 0:7. Спортивные эксперты назвали игру без Овечкина крупнейшим поражением клуба в сезоне.