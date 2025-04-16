Москва, 16 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом 16 апреля сообщил метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.

Phys.org

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга и может серьезно сказаться на здоровье метеозависимых людей», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Магнитное возмущение продлится сутки, его пик пришелся на утро 16 апреля — уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря. В ночь и на утро 17 апреля ожидается G2 и G1 — средняя и слабая буря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Землю накрыла магнитная буря

Тишковец рассказал, что такая конфигурация межпланетного магнитного поля благоприятна для полярных сияний.

«Выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей появления Авроры в ночь со вторника на среду и в ночь со среды на четверг. Полярное сияние возможны даже в средних широтах», — сообщил метеоролог.

Он добавил, что нельзя исключать ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, менее сильная магнитная буря была зафиксирована 5 апреля. Уровень магнитных возмущений достиг 5,67 единицы. Этот уровень выше слабого и чуть ниже среднего.

Как ранее рассказал в беседе с ИА Регнум директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Владимир Кузнецов, магнитная буря сопровождается изменением атмосферного давления. Поэтому люди, которые зависят от этого, могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Но преувеличивать негативное воздействие магнитных бурь не следует.