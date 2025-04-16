Шуя, Ивановская область, 16 апреля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена в Ивановской области. Об этом заявила пресс-служба правительства региона 16 апреля.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Оперативный штаб. Ивановская область: силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА, последствия атаки ликвидируются.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских дронов самолетного типа в небе над Ивановской областью. Уточнялось, что погибших нет, а двум людям оказана медпомощь. Кроме того, в ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, еще два — над Липецкой областью и Крымом, а также один — над Московской областью.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.