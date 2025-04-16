Киев, 16 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. Об этом 16 апреля сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Juan Moreno/Global Look Press

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление военного положения», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что за это решение проголосовали 357 парламентариев. Всего один депутат проголосовал против — Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что военное положение будет продлено в связи с продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос журналистов о проведении президентских выборов, Стефанчук заявил, что они должны состояться «после победы». По его словам, это подтвердит, что Украина является «демократической страной».

Как сообщало ИА Регнум, Украина перешла на военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в феврале 2022 года. Это решение продлевалось каждые 90 дней. В январе Верховная рада заранее продлила до 9 мая срок действия указа, истекавший 8 февраля.

Президентские и парламентские выборы на Украине отменены под предлогом военного положения, что противоречит конституции страны. Россия, в свою очередь, считает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли в мае 2024 года.