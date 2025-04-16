Берлин, 16 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Подготовка России к параду Победы на 9 Мая вызвала беспокойство в Германии. Об этом 15 апреля заявила газета Bild.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что беспокойство у немцев вызвали кадры репетиции парада в Екатеринбурге, где вместо традиционных вооружений времен Великой Отечественной войны была показана современная боевая техника: танки с противоаэростатными системами, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30 и бронетранспортеры со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мостоукладчики, автоцистерны и роботы-саперы.

«Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное… Это подтверждает худшие опасения: Россия извлекла уроки из своих прошлых ошибок. Теперь наблюдается прагматичная точность», — сообщается в материале.

По словам немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге, подобные перемены демонстрируют реальные боевые возможности ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на парад Победы собираются приехать более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать эту дату вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями тем странам ЕС, чьи лидеры посетят Москву 9 мая для участия в параде Победы. Она также посоветовала не посещать его представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в союз. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что планы ЕС отказать Сербии во вступлении в сообщество в случае приезда президента страны Александра Вучича в Москву являются возрождением евронацизма.