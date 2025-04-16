Калуга, 16 апреля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. В Калуге главы муниципальных образований РФ на форуме Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) обсудили вопросы устойчивого развития территорий. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба организации.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области

Во время мероприятия подняли вопросы развития опорных населенных пунктов и комплексного развития сельских территорий, трудовой миграции и опыта ее регулирования. Кроме того, затронули тему вклада органов местного самоуправления в реализацию национальных проектов, а также государственно-частное партнерство и меры государственной поддержки.

Во встрече участвовали представители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, эксперты в сфере ЖКХ, экологии, сельского хозяйства.

Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Анисимов отметил, что такие диалоги помогут местным властям выработать ключевые решения по дальнейшему развитию муниципалитетов.

«Приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов является строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры, развитие транспорта, межрегиональных экономических связей. Результатом реализации этих задач должно стать устойчивое развитие территорий», — заявил он.

Начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов подчеркнул, что ВАРМСУ играет ключевую роль при создании обратной связи муниципалитетов с федеральным уровнем власти.

«Новый закон о местном самоуправлении закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, уполномоченной представлять интересы всего муниципального сообщества страны. В феврале 2023 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко дал старт проекту «Муниципальный диалог». Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект пришел в каждый регион России, а 16 региональных дней стали его органичным развитием на качественно новом уровне», — рассказал он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сказал, что развитие технологий, привлечение инвестиций и масштабное обновление помогают улучшить качество жизни в муниципалитетах региона. На все это положительно влияют федеральные конкурсы и гранты.

«Наши малые города значительно преобразились за последние годы и доказали, что могут быть центрами притяжения людей, инвестиций, инноваций. В прошлом году семь малых городов Калужской области стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — рассказал он.

Глава Октябрьского района Амурской области Ирина Вальченко отметила важность создания рабочих мест для развития сельских территорий.

«Мы проводим большую работу по формированию благоприятного инвестиционного климата в нашем муниципалитете, уделяем внимание поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Сегодня в Октябрьском районе работают несколько эффективных сельхозпредприятий. Руководители этих организаций нацелены на создание комфортных условий не только на работе, но и в повседневной жизни», — уточнила она.

Глава Наримановского района Астраханской области Дмитрий Курьянов выделил преимущества мастер-планов в муниципалитетах.

«Это помогает избежать ошибок и неэффективных решений. Кроме того, наличие мастер-плана свидетельствует о потенциале муниципалитета, а это, в свою очередь, можно использовать для привлечения инвестиций», — заключил он.

На мероприятиях форума участники обозначили актуальные вопросы для их дальнейшего решения и сформировали предложения, основываясь на лучших проектах.

Так, было принято решение наделить мастер-план статусом единого документа территориального планирования. Помимо этого, рекомендовано активизировать участие муниципалитетов в программах комплексного развития сельских территорий, находящихся в составе городских округов.

Итоги форума озвучат на II Всероссийском форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Ранее, 15 апреля, в Национальном центре «Россия» на заседании наблюдательного совета Всероссийской премии «Служение» подвели итоги народного голосования. Награды присваивают выдающимся муниципальным служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и положительно повлияли на повышение качества жизни местных жителей.