Калуга, 16 апреля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. В Калуге главы муниципальных образований РФ на форуме Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) обсудили вопросы устойчивого развития территорий. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба организации.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области

Во время мероприятия подняли вопросы развития опорных населенных пунктов и комплексного развития сельских территорий, трудовой миграции и опыта ее регулирования. Кроме того, затронули тему вклада органов местного самоуправления в реализацию национальных проектов, а также государственно-частное партнерство и меры государственной поддержки.

Во встрече участвовали представители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, эксперты в сфере ЖКХ, экологии, сельского хозяйства.

Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Анисимов отметил, что такие диалоги помогут местным властям выработать ключевые решения по дальнейшему развитию муниципалитетов.

«Приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов является строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры, развитие транспорта, межрегиональных экономических связей. Результатом реализации этих задач должно стать устойчивое развитие территорий», — заявил он.

Начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов подчеркнул, что ВАРМСУ играет ключевую роль при создании обратной связи муниципалитетов с федеральным уровнем власти.

«Новый закон о местном самоуправлении закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, уполномоченной представлять интересы всего муниципального сообщества страны. В феврале 2023 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко дал старт проекту «Муниципальный диалог». Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект пришел в каждый регион России, а 16 региональных дней стали его органичным развитием на качественно новом уровне»,рассказал он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сказал, что развитие технологий, привлечение инвестиций и масштабное обновление помогают улучшить качество жизни в муниципалитетах региона. На все это положительно влияют федеральные конкурсы и гранты.

«Наши малые города значительно преобразились за последние годы и доказали, что могут быть центрами притяжения людей, инвестиций, инноваций. В прошлом году семь малых городов Калужской области стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», рассказал он.

Глава Октябрьского района Амурской области Ирина Вальченко отметила важность создания рабочих мест для развития сельских территорий.

«Мы проводим большую работу по формированию благоприятного инвестиционного климата в нашем муниципалитете, уделяем внимание поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Сегодня в Октябрьском районе работают несколько эффективных сельхозпредприятий. Руководители этих организаций нацелены на создание комфортных условий не только на работе, но и в повседневной жизни», — уточнила она.

Глава Наримановского района Астраханской области Дмитрий Курьянов выделил преимущества мастер-планов в муниципалитетах.

«Это помогает избежать ошибок и неэффективных решений. Кроме того, наличие мастер-плана свидетельствует о потенциале муниципалитета, а это, в свою очередь, можно использовать для привлечения инвестиций», — заключил он.

На мероприятиях форума участники обозначили актуальные вопросы для их дальнейшего решения и сформировали предложения, основываясь на лучших проектах.

Так, было принято решение наделить мастер-план статусом единого документа территориального планирования. Помимо этого, рекомендовано активизировать участие муниципалитетов в программах комплексного развития сельских территорий, находящихся в составе городских округов.

Итоги форума озвучат на II Всероссийском форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Ранее, 15 апреля, в Национальном центре «Россия» на заседании наблюдательного совета Всероссийской премии «Служение» подвели итоги народного голосования. Награды присваивают выдающимся муниципальным служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и положительно повлияли на повышение качества жизни местных жителей.