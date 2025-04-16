Москва, 16 апреля, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Наступивший год может оказаться одним из самых жарких в истории. Об этом 16 апреля заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Можно действительно говорить о том, что нынешний год войдет в пятерку самых жарких, может быть, и в тройку, но речь идет о глобальной температуре», — процитировала Вильфанда Lenta.ru.

Он отметил, что это не означает очень сильного потепления во всех регионах России — где-то будет очень жарко, где-то — нет. Также синоптик высказался на тему ожиданий жаркого лета.

«На таком бытовом уровне все твердо знают, что после суровой зимы очень жаркое лето, после жаркого лета — очень холодная зима, а если зима так себе, то и лето так себе, но статистический анализ, который многократно проводился метеорологами, совершенно не подтверждает этого», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозу синоптиков в середине этой недели температура в ряде регионов на севере, в центре и западе европейской части России достигнут летних значений. Воздух прогреется до 20–25 ℃. Такая температура выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Метеоролог пояснил, что тепло идет со стороны Средиземного моря.