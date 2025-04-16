Возбуждено дело об убийстве ВСУ трех жителей хутора Колмаков под Курском
Курск, 16 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех мирных жителей в Курской области. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Отмечается, что в ходе работы с эвакуированными из Суджанского района курянами СК РФ установил новые доказательства зверств украинских формирований.
«Жительница хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что необходимые доказательства собраны, также проводятся судебные экспертизы и опознание тел.
Как передавало ИА Регнум, 14 апреля следователи установили факт преступлений ВСУ против жителей села Лебедевка в Курской области. Отмечается, что в феврале 2025 года украинские формирования сбросили с беспилотника взрывное устройство на четырех мирных жителей, в результате чего трое погибли, еще один — получил ранения. Возбуждено дело о террористическом акте.
Днем ранее Петренко сообщила, что в ноябре прошлого года в слободе Гончаровка Курской области ВСУ убили мирного жителя. Украинские военные сожгли его дом и долго избивали прикладами, ставили на колени, угрожали расстрелом. От полученных травм он скончался.