Курск, 16 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех мирных жителей в Курской области. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Отмечается, что в ходе работы с эвакуированными из Суджанского района курянами СК РФ установил новые доказательства зверств украинских формирований.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области

«Жительница хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что необходимые доказательства собраны, также проводятся судебные экспертизы и опознание тел.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля следователи установили факт преступлений ВСУ против жителей села Лебедевка в Курской области. Отмечается, что в феврале 2025 года украинские формирования сбросили с беспилотника взрывное устройство на четырех мирных жителей, в результате чего трое погибли, еще один — получил ранения. Возбуждено дело о террористическом акте.

Днем ранее Петренко сообщила, что в ноябре прошлого года в слободе Гончаровка Курской области ВСУ убили мирного жителя. Украинские военные сожгли его дом и долго избивали прикладами, ставили на колени, угрожали расстрелом. От полученных травм он скончался.