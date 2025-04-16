Курск, 16 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех мирных жителей в Курской области. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Отмечается, что в ходе работы с эвакуированными из Суджанского района курянами СК РФ установил новые доказательства зверств украинских формирований.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области

«Жительница хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что необходимые доказательства собраны, также проводятся судебные экспертизы и опознание тел.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля следователи установили факт преступлений ВСУ против жителей села Лебедевка в Курской области. Отмечается, что в феврале 2025 года украинские формирования сбросили с беспилотника взрывное устройство на четырех мирных жителей, в результате чего трое погибли, еще один — получил ранения. Возбуждено дело о террористическом акте.

Днем ранее Петренко сообщила, что в ноябре прошлого года в слободе Гончаровка Курской области ВСУ убили мирного жителя. Украинские военные сожгли его дом и долго избивали прикладами, ставили на колени, угрожали расстрелом. От полученных травм он скончался.