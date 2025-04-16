Магнитогорск, Челябинская область, 16 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Правоохранители пресекли в Магнитогорске деятельность нарколаборатории, при обыске которой было изъято свыше 300 кг синтетических наркотиков стоимостью более 1 млрд рублей. Об этом 16 апреля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что изъятая партия наркотиков стала рекордной для Челябинской области. По словам Волк, нарколаборатория находилась в гаражном кооперативе Магнитогорска. В помещении было два подземных этажа, где изготавливали и хранили запрещенные вещества.

«На месте был задержан лаборант, который изготавливал наркотики. В ходе обыска обнаружены более 240 кг синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры. Всего полицейскими изъято свыше 300 кг синтетических наркотиков», — написала она в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рекордную для региона партию синтетических наркотиков изъяли полицейские

Представитель МВД уточнила, что, по данным экспертов, предполагаемая производительность нарколаборатории превышала 500 кг запрещенных веществ в месяц.

Силовики задержали четырех человек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты действовали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 228.1 УК РФ).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след других участников незаконного бизнеса», — добавила Волк.

В городе Чебаркуле при попытке сбыта запрещенного вещества массой 3 кг задержали жительницу Магнитогорска, а в Миассе силовики задержали 35-летнего иностранца, который хотел сбыть 6 кг наркотиков.

Всех фигурантов арестовали.

В конце марта сотрудники МВД обнаружили две крупные нарколаборатории в подмосковном Раменском и изъяли из них крупные партии мефедрона. Всего по результатам проведенных мероприятий изъято более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в подмосковной деревне Алферово таможенники выявили подпольную лабораторию по производству метадона, финансирование которой осуществлялось с Украины.

Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления наркотиков. ФТС уточняла, что этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на чёрном рынке превышает 400 млн рублей.