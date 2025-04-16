Волжский, Волгоградская область, 16 апреля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Актер Волжского драматического театра Илья Лиманский скончался на 53-м году жизни. Об этом стало известно 15 апреля.

VK/Волжский драматический театр Илья Лиманский

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего артиста Ильи Лиманского. Все мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и весёлый нрав… Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда. Соболезнуем родным и близким», — сообщили в драмтеатре.

Причина смерти артиста не раскрывается. Отмечается, что отпевание пройдет 16 апреля в храме Иоанна Кронштадтского.

Илья Лиманский окончил Ташкентский театрально-художественный институт, сыграл во многих театральных постановках, в том числе в «Двенадцати стульях» (роль Кисы Воробьянинова) и снялся в фильме «Вождь на одну смену» (1989 год).