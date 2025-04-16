Иваново, 16 апреля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 16 апреля сбили семь украинских беспилотников над Ивановской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Ивановской области проинформировало об атаке дронов ВСУ на регион. Отмечалось, что российские средства ПВО отражают ее в городе Шуе.