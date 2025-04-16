Шуя, Ивановская область, 16 апреля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Средства ПВО в Шуе Ивановской области отражают атаку украинских беспилотников. Об этом 16 апреля сообщили в Telegram-канале правительства Ивановской области.

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Уточняется, что на месте падения обломков дронов работают оперативные службы. Специалисты уже занимаются устранением последствий.

Также российские силы противовоздушной обороны утром 16 апреля сбили два беспилотника украинской армии над Рязанской и Тульской областями.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 апреля дежурные средства ПВО России сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять беспилотников, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре. Еще два дрона силы ПВО сбили над Липецкой областью и Крымом и один — над территорией Московской области.