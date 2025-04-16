Москва, 16 апреля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Более 6 млн российских пенсионеров получают социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом 16 апреля стало известно из данных Социального фонда России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По состоянию на 31 декабря 2024 года количество пенсионеров, получающих социальные доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума, достигло 6,1 млн человек.

При этом федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, а региональные — 3,2 млн россиян.

Неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже ПМП в их регионе, получают социальную доплату к пенсии.

Ранее, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране с 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа. С февраля индексация будет проходить по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, уточнил он.

С 1 апреля социальные пенсии граждан проиндексировали на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошлый год.

Также в апреле глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов высказал мнение, что индексацию пенсий нужно рассчитывать не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилых россиян. По его мнению, ее необходимо привязать к потребительской корзине пенсионеров.