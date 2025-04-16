Москва, 16 апреля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Намерение главы киевского режима Владимира Зеленского пригласить лидеров Евросоюза в Киев 9 мая напоминает театр абсурда. Такое мнение 16 апреля высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Telegram/Мария Захарова

«Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая. — Прим. ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го… Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что уже больше десяти лет этим выражением можно описать почти все шаги и действия коллективного Запада.

Дипломат напомнила, что раньше Зеленский призывал праздновать День Победы 8 мая солидарно со странами Европы.

«Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится. Ну, вот же гниль этого предательства. Это лукавство, переходящее в откровенную ложь. Если это так свято, если это так важно, что можно, несмотря на боевые действия, несмотря на угрозу безопасности, о которой они говорят каждый день, собрать у себя представителей глав государств Европы, то нужно задать вопрос, что же они отмечать-то будут?» — спросила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в Люксембурге на встрече с министрами иностранных дел ЕС глава МИД Украины Андрей Сибига от имени украинского руководства пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Со своей стороны Зеленский выразил желание видеть 9 мая в Киеве представителей так называемой «коалиции желающих».

Украина с 2023 года официально не празднует День Победы 9 мая. Праздник перенесен на 8 мая и называется Днем памяти и победы над нацизмом.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский проявляет неуважение к своему деду — участнику Великой Отечественной войны, отказываясь праздновать День Победы 9 мая. Он добавил, что эта ситуация еще раз подчеркивает правоту российской стороны и действий президента России Владимира Путина.