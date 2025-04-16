Москва, 16 апреля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Опубликовано видео прибытия кортежа президента России Владимира Путина в Кремль поздно вечером 15 апреля.

Антон Денисов/РИА Новости

Видео снято в районе 11 вечера.

Глава государства 15 апреля провел в Ново-Огарево расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. Встреча проходила в режиме видеоконференции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959650" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин приехал в Кремль

На заседании обсуждались вопросы реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».