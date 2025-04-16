Видео прибытия кортежа Путина в Кремль поздно вечером появилось в Сети
Москва, 16 апреля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Опубликовано видео прибытия кортежа президента России Владимира Путина в Кремль поздно вечером 15 апреля.
Антон Денисов/РИА Новости
Видео снято в районе 11 вечера.
Глава государства 15 апреля провел в Ново-Огарево расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. Встреча проходила в режиме видеоконференции.
Владимир Путин приехал в Кремль
На заседании обсуждались вопросы реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».