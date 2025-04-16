Хургада, Египет, 16 апреля, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Свыше 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества.

Unsplash

Туристов, прилетевших отдыхать с туристическими компаниями «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour, заселили в отель White Valley Palace в Хургаде. Очевидцы рассказали, что гостиница была не готова к открытию сезона. Так, в отеле минимум на восемь часов отключали электричество, пропадал Wi-Fi, а в номерах не убирали.

Жалобы поступали и на ресторан, где скапливалось много грязной посуды и повсюду были следы от еды.

Туристы обратились к своим компаниям с требованием переселить их в другие отели. Всех постояльцев отеля ночью 16 апреля на семи автобусах отвезли по разным отелям. Во время переселения на место приехала туристическая полиция города.

Сотрудники White Valley Palace не увидели никаких проблем в состоянии отеля, сообщил Telegram-канал SHOT.

В феврале две туристки умерли на Шри-Ланке от отравления средством против клопов, которым опрыскивали их комнату в местном хостеле. При этом работники гостиницы утверждают, что помещение после дезинфекции было заперто 72 часа.

В октябре 2021 года большое число туристов из России отравились в одном из отелей Хургады. После этого санитарные власти закрыли его на двое суток для проверки.