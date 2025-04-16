Москва, 16 апреля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» разместит облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой. Размещение запланировано на 18 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В «Газпромбанке» отметили, что книга заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях была закрыта 15 апреля. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов. Кроме того, выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% — управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% — коммерческим банкам.

Купон по долларовому выпуску установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 года. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Минфина РФ составил 100 б. п.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

«Новая сделка «Газпрома» размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым «Газпром» реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска «Газпрома» стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России», — отметил первый вице-президент глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.