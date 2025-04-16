В ЛНР задержан агент Киева, готовивший покушение на регионального депутата
Луганск, 16 апреля, 2025, 09:08 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего по заданию Киева теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ.
«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что житель Луганска сотрудничал с украинской разведкой. Он прошел обучение диверсионной деятельности, украинские кураторы задействовали мужчину в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Их планировалось использовать для террористической деятельности.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Госизмена»), ст. 205.3 УК России («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).
Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, сотрудничавшего с украинской военной разведкой и доставившего в Россию мощные взрывные устройства. В автомобиле он оборудовал тайник, представлявший собой аккумуляторную батарею с тремя взрывными устройствами. На этой машине мужчина приехал в Россию, чтобы сделать закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове. Осуществить задуманное агенту Киева не удалось.