Москва, 16 апреля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» завершила I квартал 2025 года рекордным ростом производства. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников на заседании правления компании.

Петр Ковалев/ТАСС

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года компания «ФосАгро» нарастила объём выпуска агрохимической продукции на 3,6%, превысив отметку 3,11 млн тонн. Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в первом квартале вырос сразу на 5%, до рекордных более 2,37 млн тонн. До рекордных показателей удалось нарастить и производство основных видов сырья — серной кислоты до 2,22 млн тонн (+1,9%), а экстракционной фосфорной кислоты — до 929 тыс. тонн (+3,8%).

Как отметил Рыбников, производственные достижения в первую очередь связаны с успешной реализацией долгосрочной стратегии развития компании. За последние пять лет «ФосАгро» инвестировала в свои добычные и перерабатывающие мощности более 330 млрд рублей, в том числе рекордные 75 млрд рублей в 2024 году.

«Регулярные производственные рекорды, динамичные темпы инвестиционного развития, увеличение поддержки социальной сферы и налоговых отчислений — всё это результат продуманной долгосрочной стратегии развития группы «ФосАгро» и слаженной работы 24-тысячного трудового коллектива компании, профессионализма сотрудников предприятий «ФосАгро», — отметил Михаил Рыбников.

Приоритетом для компании остается рынок России, куда она поставляет больше удобрений, чем в любую другую страну мира. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), «ФосАгро» является лидером по совокупному объему поставок всех видов минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, на долю компании приходится 32%.

В РАПУ отметили, что на начало апреля производители отрасли почти на 50% закрыли потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на весь 2025 год.