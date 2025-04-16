Санкт-Петербург, 16 апреля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Взрыв прогремел вечером 15 апреля в одной из квартир многоэтажного дома в Курортном районе Сестрорецке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил портал 78.ru.

Очевидцы сообщили, что в здании выбило стекла. На место прибыли экстренные службы.

Выяснилось, что в квартире взорвалась газовая горелка объемом 500 мл. Жильцы с ее помощью пытались разжечь угли для кальяна. Люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в Москве двое детей попали в больницу после взрыва огнетушителя. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме. Это произошло в результате опытов, которые проводил над огетушителем восьмиклассник. В результате он и его сестра пострадали.