Рязань, 16 апреля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 16 апреля сбили два беспилотника украинской армии над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дроны сбиты в период с 6:35 по 7:00 мск. Один беспилотник самолетного типа уничтожен над Рязанской областью, другой — над Тульской.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 апреля дежурные средства ПВО России сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять беспилотников, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре. Еще два дрона силы ПВО сбили над Липецкой областью и Крымом и один — над территорией Московской области.