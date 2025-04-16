Канск, Красноярский край, 16 апреля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Женщина, убившая троих своих детей в частном доме в городе Канске, признала вину. Об этом сообщила 16 апреля судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«15 апреля [ей было] предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину обвиняемая признала полностью», — заявила Бобринева на судебном заседании.

Как сообщало ИА Регнум, жительница Канска 14 апреля была задержана по подозрению в убийстве троих детей — двух мальчиков, восьми лет и семи месяцев, и девочки четырех лет. Убийство она совершила, используя топор. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетних детей с особой жестокостью»).

В СК РФ 15 апреля сообщили, что производство следственных действий пока невозможно в связи с неустойчивым психоэмоциональным состоянием подозреваемой. Ей назначили комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

В управлении СК РФ по Красноярскому краю 16 апреля сообщили, что следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. У женщины есть еще один сын семи лет. Он остался жив, поскольку на момент совершения убийства находился в школе.