Канск, Красноярский край, 16 апреля, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Следственный комитет в городе Канске Красноярского края попросил арестовать женщину, которую обвиняют в убийстве троих детей с особой жестокостью. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

ГСУ СК России по Красноярскому краю

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что судебное заседание об избрании меры пресечения подозреваемой уже началось в Центральном районном суде Красноярска.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля в Канске женщина убила топором троих своих детей — восьмилетнего и семимесячного сыновей и четырехлетнюю дочь. В это время муж находился на работе, а еще один ребенок — семилетний мальчик — в школе. Когда ребенок вернулся домой, он увидел, что произошло. Убившая детей мать отправилась с сыном к своим родителям и рассказала им о случившемся.

С октября 2024 года многодетная семья состоит на профилактическом учете в связи с привлечением отца к административной ответственности за побои семилетнего сына. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетних детей с особой жестокостью»).

Позже сообщалось, что женщине назначат комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.