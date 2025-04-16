Вашингтон, 16 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Американская компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, потеряла возможность закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию. Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters.

Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Планы Tesla по импорту комплектующих для Cybercab и грузовых электромобилей Semi в США были отложены на фоне того, как президент Дональда Трамп поднял пошлины на китайские товары в торговой войне», — уточняется в сообщении агентства.

Отмечается, что такой шаг нарушит план Tesla по началу массового производства моделей Cybercab и Semi, которые глава компании Илон Маск рекламировал инвесторам как основные инновации. Компания, по данным источника агентства, намеревалась начать пробное производство обеих моделей в октябре текущего года, а массовое производство предполагалось запустить в 2026 году.

Утверждается, что после ввода пошлин в 34% Tesla ещё была готова взять на себя дополнительные расходы, но после объявления о более высоких пошлинах компания вынужденно приостановила все планы о поставках. На сегодняшний день неизвестно, когда Tesla снова вернётся к планам по запуску производства новых моделей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация США намерена вести переговоры с торговыми партнёрами, чтобы добиться экономической изоляции Китая в обмен на снижение американских пошлин. Ключевым разработчиком стратегии называют министра финансов США Скотта Бессента. Он считает, что соглашения удастся достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.

13 апреля президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не делал никаких исключений по тарифам для товаров из Китая.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.