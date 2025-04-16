Угледар, ДНР, 16 апреля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Киевский режим привлек выходцев из арабских стран к участию в боевых действиях в Донбассе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наемники, говорившие на арабском языке, были замечены в Угледаре, рассказал житель освобожденного от ВСУ города Виктор.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Арабов видел здесь. Да, арабы были 2023 году. Мы стояли как раз, разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что, кто его знает, что там в голове», — приводит «РИА Новости» слова Виктора.

По его словам, когда над ними пролетел беспилотник с соседнего дома, они в панике бросились прятаться под дерево, выкрикивая что-то на арабском языке. При этом мужчина отметил, что жители города лучше понимали обстановку, нежели упомянутые наемники.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля немецкое издание Tagesspiegel написало, что ВСУ привлекают в свои ряды колумбийских наёмников обещаниями высоких зарплат, но затем не выплачивают обещанные суммы.

13 апреля начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Иван Бигма сообщил, что две группы иностранных наемников, входящих в отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, уничтожены в лесу Купянского района Харьковской области.

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что армия России в ходе спецоперации на Украине не просто дожмёт, а добьёт, разгромит противника. Он подчеркнул, что для такого прогноза есть основания: в настоящее время российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.