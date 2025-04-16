Москва, 16 апреля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на работу воздушных гаваней. Об этом утром 16 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород <…>Ярославль», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Представитель ведомства подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, до этого ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводили 9 апреля в аэропорту Калуги. В ночь на 10 их сняли.

Перед этим временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 8 апреля также вводили в аэропортах Владикавказа и Грозного. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск.