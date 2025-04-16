В ночь на 16 апреля над шестью регионами России дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Уточняется, что девять вражеских дронов были перехвачены над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над Белгородской областью, четыре — над Курской. Также с беспилотниками боролись в Липецкой области и Крыму (по два БПЛА) и один был сбит над территорией Московского региона. Таким известием ознаменован новый, 1147-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Тем временем расчёты FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» методично выжигают укрепления ВСУ на красноармейском направлении. Операторы беспилотников буквально «просеивают» лесополосы, выискивая замаскированные цели — антенны ретрансляторов, пулемётные точки и закопанную в землю бронетехнику ВСУ, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.