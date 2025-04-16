Якутск, 16 апреля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. В аэропорту Якутии благополучно приземлился самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» после отказа одного из двигателей. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Юрий Смитюк/ТАСС

«15 апреля 2025 г. при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка — Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в якутском аэропорту благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Никто в результате инцидента не пострадал.

В данный момент Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит проверку.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля экипаж самолёта Airbus А350, выполнявшего рейс Москва — Денпасар (Индонезия), экстренно сел в Шереметьево. Решение было принято из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.

Вечером 29 марта легкомоторный самолёт Л4 RA-3337 совершил вынужденную посадку на трассу Вологда — Новая Ладога в Вологодской области. Инцидент произошёл во время выполнения учебно-тренировочного полёта в районе посадочной площадки Кедрово.

1 марта борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Турцию, вернулся во Внуково по техническим причинам. Посадка прошла штатно. Отметалось, что судно приземлилось после того, как сработал датчик одной из систем.