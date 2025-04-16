Москва, 16 апреля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Над российскими регионами в ночь на 16 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили 26 беспилотников украинских формирований. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что девять БПЛА уничтожили над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью и четыре — над Курской, по два БПЛА уничтожили над Крымом и Липецкой областью. Еще один дрон был сбит в Подмосковье.

Как передавало ИА Регнум, ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА, предварительно, нет.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников. В ночь на 15 апреля киевский режим атаковал российские регионы 115 дронами. Над Курской областью ликвидировали 109 БПЛА, три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей. В Курске в результате атаки ВСУ погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Следствие возбудило уголовное дело о террористическом акте со стороны киевского режима. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Курске пострадали 24 многоквартирных дома. Всех жильцов пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. Как уточнял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.