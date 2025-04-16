Вашингтон, 16 апреля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна получает «рекордные» суммы в бюджет благодаря пошлинам, а инфляция в стране снижается. Соответствующее заявление политик сделал 15 апреля в своей соцсети Truth Social.

FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается», — написал Трамп.

По мнению главы Белого дома, он сдержал все обещания касательно положительных экономических изменений в стране, которые давал во время предвыборной кампании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт, решение президента США Трампа ввести масштабные пошлины на ввозимые товары — это политика, которая успешно проводилась американскими властями и раньше. Представитель Белого дома подчеркнул, что если торговые партнёры США, например, из Евросоюза, обратятся к Трампу по поводу переговоров по вопросу пошлин, то американский лидер их, несомненно, выслушает.

В свою очередь Трамп пояснил, что новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительный доход в бюджет в размере шесть-семь триллионов долларов. Глава Белого дома полагает, что на рынках и в целом в Штатах ожидается бурный рост в связи с введением пошлин, такие меры позволят привлечь инвестиции в страну.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.