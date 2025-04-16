Киев, 16 апреля, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы организовать поход на Киев для свержения Владимира Зеленского и его режима. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на антифашистское подполье Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — приводит агентство сообщение подпольщиков.

В подполье отметили, что в бригаде считают политику Зеленского причиной распада Украины и угрозы раздела её территорий между другими странами.

Подпольщики утверждают, что бойцы бригады намерены возглавить движение для свержения Зеленского, чтобы предотвратить разрушение и раздел государства.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине началась подготовка к госперевороту. По его словам, главу киевского режима может сместить украинский экс-премьер Юлия Тимошенко, то есть стать спикером парламента с перспективой подняться до должности исполняющей обязанности президента. Килинкаров также добавил, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) шансов нет, поэтому Тимошенко остается единственным вариантом.

Кроме того, в сентябре депутат Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, допустил возможность госпереворота в случае, если Зеленский откажется от проведения президентских выборов. Он отмечал, что глава киевского режима хочет любыми способами вывести конфликт с Москвой на очередной виток эскалации.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года, однако новых выборов не было под предлогом военного положения. Глава киевского режима также заявил, что украинские граждане якобы считают проведение выборов бессмысленным. Тем не менее, согласно украинскому законодательству, в отсутствие легитимного президента законным лидером становится председатель Верховной рады.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.