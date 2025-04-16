Москва, 16 апреля, 2025, 06:47 — ИА Регнум. До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца текущего года в связи с низкими продажами и нерентабельностью франшиз. Покупатели всё чаще предпочитают широко известные бренды, чтобы избежать проблем с автозапчастями.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей», — пояснили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в беседе с газетой «Коммерсантъ».

В зоне риска, по оценкам аналитиков, оказались такие китайские бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. В первом квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских марок, что в 3,2 раза больше в сравнении с прошлым годом. При этом количество открытий новых автосалонов сократилось вдвое.

Причинами возможного ухода автодилеры называют: затоваривание складов и низкий спрос, высокие издержки дилеров, неликвидный модельный ряд. Дилеры всё чаще принимают решение расторгнуть франшизы, не показывающие экономической эффективности.

Отмечается, что некоторые дилеры, возможно, покинут Россию не сразу, несмотря на низкие продажи. Формальными причинами могут послужить как сохранение имиджа, так и надежда на рост продаж в будущем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (LCV) в России в I квартале 2025 года сократились на 26%, а в марте — на 45% в сравнении с показателями за те же периоды в 2024 году. Об этом 3 апреля сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Предполагается, что падение продаж новых автомобилей в том числе связано с тем, что многие в России ожидают возвращения производителей, которые ранее ушли из страны. Из-за этого получился эффект отложенного спроса. Кроме того, на объемы торговли продолжают негативно влиять высокие цены.

В 2024 году в России продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше, чем 2023 году. При этом объем приобретенных легковых автомобилей вырос на 47% — до 1,554 млн единиц.

Объем производства транспортных средств в России в 2024 году вырос на 33% в сравнении с предыдущим годом. Легковых машин произвели больше на 38%, а LCV — на 27%.