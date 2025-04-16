Москва, 16 апреля, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы расчетом FPV-дронов группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Видео было размещено утром 16 апреля в Telegram-канале оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

«Расчеты FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» методично выжигают укрепления ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что зафиксированная на кадрах работа FPV-дронов проводилась на красноармейском направлении.

Там отметили, что операторы дронов «просеивают» лесополосы и находят замаскированные цели ВСУ — антенны ретрансляторов, пулемётные точки и закопанную в землю бронетехнику украинских формирований.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля в Минобороны сообщили, что операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск ВС России уничтожили военнослужащих ВСУ на александро-калиновском направлении зоны СВО. Указывалось, что российские дроны поразили два блиндажа противника с личным составом в районе населенного пункта Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Также 15 апреля российские операторы дронов группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении уничтожили две бронемашины MaxxPro и «Козак» ВСУ.

5 апреля военнослужащие группировки «Восток» ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ недалеко от населенного пункта Богатырь в ДНР. Сначала он подорвался на противотанковой мине. После этого российские военные точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» вызвали детонацию боекомплекта танка. Дальнейшее поражение цели осуществили операторы FPV-дронов, которые несколькими попаданиями полностью уничтожили Т-64.