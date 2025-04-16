Белокалитвинский район, Ростовская область, 16 апреля, 2025, 06:11 — ИА Регнум. Операция по спасению горняков, отрезанных после обвала породы, успешно завершилась в Ростовской области. Об этом 16 апреля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Ростовской области

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — написал Слюсарь.

Как уточнил врио главы региона, горняков благополучно подняли на поверхность, они оба в удовлетворительном состоянии и уже отправились домой. Слюсарь выразил благодарность горным спасателям за оперативную и качественную работу по спасению людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 апреля на шахте «Садкинская» в Ростовской области произошёл обвал породы. В шахте находились порядка 75 горнорабочих, двое из них остались в забое под завалами, стальных подняли на поверхность.

На место ЧП выехали представители районной администрации.